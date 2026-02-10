Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 30 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 2-9 Şubat tarihlerinde çalışma yapıldı.

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 5 kişiden 4'ü bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp olan 1 şahsın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı