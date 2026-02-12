Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2025 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı (SOGEP) kapsamında Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kabul edildi.

Projenin sözleşmesi, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından hazırlanan “Öğretmenler İçin Yapay Zekâ Farkındalık, Uygulama ve Dönüşüm Atölyesi” projesi, öğretmenlerin yapay zekâ alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında eğitimde dijital dönüşüm sürecinin güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin artırılması ve öğretmenlerin çağın gerekliliklerine uygun şekilde donatılması amaçlanıyor.

Yetkililer, teknolojiyi üreten ve yöneten nesiller yetiştirmenin güçlü bir eğitim sistemiyle mümkün olacağını vurgulayarak, yapay zekâ alanındaki bu adımın hem eğitim camiasına hem de şehre önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Projenin, eğitimde dijital dönüşüme ivme kazandırması ve öğretmenlerin yeni nesil teknolojilere daha etkin uyum sağlamasına katkı sunması bekleniyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kazanımın şehre ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.