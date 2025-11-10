Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Çağrı Eğitim Vakfı, Çorum İHH ve Ensar Vakfı Çorum Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen “Sudan’da Neler Oluyor?” başlıklı panel, Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Metin Uçar yaparken, konuşmacılar arasında Sudanlı öğrenciler yer aldı. Panelde, Sudan’da devam eden iç çatışmaların tarihi arka planı, sosyo-politik etkileri, insani kriz boyutu ve uluslararası toplumun rolü çeşitli yönleriyle ele alındı.

Konuşmacılar, savaşın yol açtığı göç, yoksulluk ve eğitim sorunlarına dikkat çekerek, uluslararası topluma daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundular.

Program, soru-cevap bölümünün ardından plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.