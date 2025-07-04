Çorum 'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 30 çocuk sünnet ettirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfın hizmetlerinden faydalanan 30 çocuk için Çorum lu Obası'nda sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Şölende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edilerek ikramda bulunuldu.

Vali Ali Çalgan, yaptığı konuşmada, 529 yıllık bir vasiyetin yerine getirildiğini dile getirerek, "Vakıf geleneği bizim toplumumuzda çok önemli. Vakıfların sayamayacağımız kadar çok görevi var. Bunlardan biri de Sultan 2. Bayezid Han'ın vasiyeti gereği yapılan sünnet şöleni. Bu vasiyet devam ettikçe ona dua edenler çoğalacaktır." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise özgür bir vatanda çocukların ilk mürüvvetlerine şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Aşgın, "Bunların hepsi birbirinden kıymetli nimetler. Bizim medeniyetimiz bir cümleyle tarif edilse şöyle diyorlar. İslam medeniyeti, vakıf medeniyetidir, şehitlerimiz, gazilerimiz bu milletin bekası, ümmetin selameti için kendilerine vakfetmiştir." ifadelerini kullandı.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan da çocukların vatana, millete ve ailelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini temenni etti.

Konuşmaların ardından sünnet olan çocuklara altın takıldı, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.