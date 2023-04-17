Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, Yönetim Kurulu üyeleri ve Birlik üyeleri katıldı.

Açış konuşmasını yapan Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, Birliğin faaliyetleri hakkında üyelere bilgi verdi.

Süt satışı ve süt toplama hizmetlerinde göreve geldiği günden bu tarafa 20 bin ton toplanan süt miktarını 40 bin tona yükseltiklerini ve süt toplama hizmet ağını 2 katına çıkartıklarını söyledi.

Birlik hizmet binası için alınan arsaya temel atıldığını ve Birliğin hizmet binası ve Süt Toplama Merkezi’ni en kısa sürede tamamlayacağını ve hizmete açacağını belirtti.

Yeni binada sadece Süt Toplama Merkezi değil üretim fazlası sütün işlenerek Birliğin satış mağazalarında ürün olarak satışa sunulacağını söyledi.

SÜT SOĞUTMA TANKLARI SÜT TOPLAMA AĞINI BÜYÜTECEK

2023 yılında DOKAP’a sunulan proje ile 50 adet hibe alınacak süt soğutma tankını birlik bünyesine kazandıracaklarını söyleyerek alınan tanklarla süt toplama ağının daha da artarak süreceğini ifade eden Başkan Yılmaz Kaya, Hanımeli satış mağazalarının sayısını 5’ten 6’ya çıkaracaklarını ve sayının daha da artacağını belirterek destek verenlere teşekkür etti.

Kaya’nın konuşmasının ardından gündem maddeleri genel kurulda görüşülerek karara bağlandı. (Haber Merkezi)