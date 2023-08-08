Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum'da taksi ücretlerinde zam yapıldı.

Zamla birlikte taksi açılış ücreti 14 liradan 20 liraya yükseltildi.

Akaryakıta gelen zamlar, sigorta ve kasko ücretlerine yapılan zamlar ve yükssek enflasyon nedeniyle Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası tarafından taksi ücretlerine zam yapıldı.

Alınan karar ile birlikte taksimetre açılış ücreti 14 liradan 20 liraya, kilometre ücreti 14 liradan 20 liraya, bekleme ücreti 84 liradan 150 liraya, kısa mesafe ücreti 45 liradan 70 liraya yükseldi.