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Osmancık’ın günümüze ulaşabilmiş yapılardan en eskisi olan İmaret Camii'nin bahçesinde yılın ilk zeytin hasadı yapıldı.

Osmancık’ın günümüze ulaşabilmiş yapılardan en eskisi olan Koca Mehmet Paşa Camisi, öteki adıyla İmaret Camiinin bahçesinde 8 yıl önce dikilen 29 zeytin ağacından ilk hasat yapılırken 30’uncu zeytin fidesi de toprakla buluşturuldu.

Yaklaşık 20 yıl önce Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim tarafından alternatif tarım için dikilen zeytin ağaçları bu yılda meyve verdi.

Çiftlikler Mahallesi’ndeki arazisinde 250 adet zeytin ağacı yetiştiren Bilal Çevrim zeytin hasadına tarihi İmaret Camiinin bahçesinde yetişen zeytin ağaçlarından başladı.

Yaklaşık 8 yıl önce İmaret Camii'nin bahçesine 29 adet zeytin fidanı diken Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, ilçe Kaymakamı Ayhan Akpay ve cami cemaati ile yılın ilk zeytin hasadını yaparken, 30’uncu zeytin fidesi de toprakla buluşturuldu.

Toplanan zeytinler ise daha sonra tüketilmek üzere salamura edildi.