Çorum Ziraat Odası Başkanlığı, il genelindeki tarım işçilerinin 2023 yılı için tam gün çalışma yevmiyesini tavsiye niteliğinde 300 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Tarım işçilerinin günlük ücretleriyle ilgili açıklamada bulunan Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, belirlenen rakamların her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Tüm çiftçilere ve tarım işçilerine kazasız belasız bir sezon geçirmelerini temenni eden Özdemir, "Çiftçilerimiz şu anda ülkemizin ihtiyacı olan ürünleri yetiştirmek için canla başla çalışıyor. Soğan ve patates üreten çiftçilerimiz tarafından yetiştirme ve hasat sırasında çalışacak tarım işçilerin yevmiye ve servis ücretlerinin tarafsız bir şekilde Odamız tarafından belirlenmesi teklif edilmiştir. Buna istinaden Ziraat Odası olarak tarım işçilerinin 2023 yılı için işçi yevmiye ücretlerini 300 TL olarak, ayrıca yol parasını ise 1-10 km 700 TL, 10-25 km 850 TL tavsiye olarak belirlediğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.” dedi.

Özdemir, tarım işçilerinin yevmiyelerini belirleme kararını yapılan istişareler ve görüşmeler sonucunda iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde alındığını söyledi. (Haber Merkezi)