FATİH BATTAR

Çorum'da 2022 yılında meydana gelen trafik kazalarında 57 kişi yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz yıl 7 bin 159 trafik kazasının yaşandığı Çorum'da 1644 ölümlü kaza meydana geldi. Kazalarda 57 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 656 kişi yaralandı.

Çorum ayrıca bölgede trafik kazalarında Samsun'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Bölge illerden Amasya'da 4 bin 37, Tokat'ta 5 bin 440, Samsun'da 19 bin 540 traik kazası meydana geldi.

Türkiye genelinde ise toplam 1 milyon 232 bin 957 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 35 bin 696 adedi maddi hasarlı, 197 bin 261 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %82,5'i yerleşim yeri içinde %17,5'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.



Trafik kazalarında 5 bin 229 kişi hayatını kaybederken 288 bin 696 kişi yaralandı



Türkiye'de 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 282 kişi kaza yerinde, 2 bin 947 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.