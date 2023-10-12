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Çorum'un tarihi simgelerinden biri olan Murad-i Rabi Ulu Camii'nin ibadete açılış tarihi belli oldu.

Bu yılın başında restorasyon çalışmaları nedeniyle yaklaşık 10 aydır ibadete kapatılan Ulucami Kasım ayında hizmete giriyor.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden edindiğimiz bilgilere göre, Ulucami restorasyonun yüzde 52'sinin tamamlandığını öğrenildi.

Yaklaşık 10 milyonluk projenin Kasım ayı sonunda bitirilmesi hedeflendiği ancak cami içerisindeki süslemeler nedeniyle gecikme yaşanabileceği ifade edildi.

KULAKSIZ CAMİİ'NİN DE YÜZDE 55'İ TAMAMLANDI

Yine aynı anda restorasyonu başlayan Kulaksız Cami'nin de yüzde 55'i tamamlanırken, Kasım ayında ibadete açılması planlanan be caminin de biraz gecikme ile hizmete girmesi bekleniyor.