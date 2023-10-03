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Çorum İl Özel İdaresi Valilik Konağı'nda çalışacak 1 bayan temizlik görevlisi için işçi alım ilanın çıktı.

Başvurular İl Özel İdaresi'ne yapılacak olup, adaylar yarın mülakata alınacak.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI:

-T.C. vatandaşı olmak

-En az ilkokul mezunu olmak

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Emekliliğe hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

- Görevn devamlı yapmasına engel olabilecek akıl ve beden hastalığı bulunmamak.

-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğne karşı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak.

-Çorum ilinde ikamet ediyor olmak.

-İşin özelliği nedeniyle devlet büyüklerine ait ev, lojman, konak v.b. yerlerde çalışmış, bu husularda tecrübe ve deneyimli olmak. (Vali Konağı'nda çalıştırılacağından bayan eleman alınacaktır.)