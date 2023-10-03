Çorum İl Özel İdaresi Valilik Konağı'nda çalışacak 1 bayan temizlik görevlisi için işçi alım ilanın çıktı.
Başvurular İl Özel İdaresi'ne yapılacak olup, adaylar yarın mülakata alınacak.
İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI:
-T.C. vatandaşı olmak
-En az ilkokul mezunu olmak
-18 yaşını doldurmuş olmak
-Emekliliğe hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak
- Görevn devamlı yapmasına engel olabilecek akıl ve beden hastalığı bulunmamak.
-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğne karşı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak.
-Çorum ilinde ikamet ediyor olmak.
-İşin özelliği nedeniyle devlet büyüklerine ait ev, lojman, konak v.b. yerlerde çalışmış, bu husularda tecrübe ve deneyimli olmak. (Vali Konağı'nda çalıştırılacağından bayan eleman alınacaktır.)