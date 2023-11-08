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Çorum'da Veteriner Sağlık Teknikeri Ersan Avcu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle Çorum’un Laçin ilçesi Mescitli köyünde 120 büyükbaş sağmal hayvan kapasiteli süt üretim çiftliği kurdu.

1.9 MİLYONLUK HİBE ÖDENDİ

IPARD II 10.Başvuru Çağrısında desteklenen projeye, 2 milyon 750 bin liralık sözleşmeye karşılık olarak 1,9 milyon lira hibe ödendi.

AB STANDARTLARINDA

IPARD Programından istifade eden yatırımcıların arasına katılmaktan mutluluk duyduğunu ve AB standartlarındaki çiftliğini ülke hayvancılığına kazandırmış olmanın gururunu yaşadığını ifade eden 41 yaşındaki Avcu, şu bilgileri verdi:

GÜNLÜK 2 TON SÜT ÜRETİMİ

“20 başlık oldukça eski bir ahırım vardı. Tadilat yapıp büyütmeyi düşünürken, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği başkanımızın TKDK’ya yönlendirmesi sonucunda, 2200 m² toplam kapalı alanı bulunan, hayvan refahı, süt hijyeni, gübre yönetimi ve iş güvenliği koşullarına uygun, modern makine ve ekipmanlarıyla AB standartlarında, 120 büyükbaş sağmal inek kapasiteli ahır ve müştemilatıyla hem ilçemin hem de köyümün en büyük kapasiteli çiftliğine sahip oldum. 3 kişiye istihdam sağladım. 80 başı sağmal olmak üzere şuan 200 baş hayvan sayısına ulaştım. Günde 2 tonu aşan süt üretimim var. Genç hayvanlarım büyüdükçe sağmal hayvan sayım ve süt üretimim de artacak. İleriye dönük hedeflerim arasında sağım robotu almak var. Her zaman yanımda olan aileme, kardeşime, projemin gerçekleşmesi sırasında emeği geçen herkese, verdiği destekle işletmemi kurmama vesile olan devletime ve projemin hayat bulmasında büyük yardımlarını gördüğüm TKDK yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum."