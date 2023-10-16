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Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde kuduz hastalığına karşı etkili bir mücadele başlatıyor.

"Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" adlı proje, yaban hayatını koruma ve kuduz hastalığının yayılmasını önleme amacı taşıyor.

Projenin detaylarına göre, yaban hayatının ve insan sağlığının korunması için büyük bir çaba harcanacak.

Proje, 29 ilde uygulanacak ve yaban hayatının korunması için büyük öneme sahip olacak. Bu iller arasında Çorum da bulunuyor.

Proje kapsamında yaban hayatına daha yakın ilçelerde yerleşim yerleri dışında uçaklarla aşı yemleri atılacak.

Bu aşı yemleri, kuduz hastalığının yoğun olarak görülebileceği alanlarda yılda iki kez havadan atılacak. Kuduz hastalığı, yaban hayatındaki hayvanlar arasında kolayca yayılabileceği için projenin bu alanda büyük bir öneme sahip olduğunu belirten uzmanlar, özellikle tilkilerin bu hastalığın yayılmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Proje kapsamında, tilkilere özel olarak hazırlanan köfte biçimindeki aşı yemleri kullanılacak. Bu yemler, tilkilerin ağızları yoluyla vücutlarına girecek ve kuduz hastalığına karşı koruyucu olacak. Ancak projenin başarılı olabilmesi için önemli bir uyarıda bulunuluyor. Havadan atılan aşı yemlerine temas edilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Özellikle çocukların bu yemlere dokunmaması gerektiği belirtiliyor. Yemlerin kokusunun değişmesi durumunda tilkilerin bu yemleri yememeye başlayabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, projenin başarılı olabilmesi için köpek sahiplerine de büyük sorumluluk düşüyor. Köpeklerin bir hafta boyunca havadan atılan yemlere temas etmemeleri gerektiği ve yemleri yememeleri için önlem alınması gerektiği vurgulanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu kapsamlı projesi, kuduz hastalığına karşı Türkiye'yi daha güvende tutmayı amaçlıyor. Ayrıca, yaban hayatının korunması, bu proje ile büyük ölçüde sağlanacak ve insan sağlığına olumlu etkileri de göz ardı edilmeyecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Projede yer alan 29 il içerisinde Adana ilinin de olduğunu belirten Nihat Köse, "Son zamanlarda Türkiye'yi kuduz yönünden dünya kuduz riskli ülkeler listesine koydu ayrıca ülkemizde artık kuduz vakaları görülmeye başladı Tarım bakanlığı bu kapsamda bir çalışma başlattı.

Bununla beraber ülkemizde içerisinde Çorum’un da olduğu 29 il bu proje ile birlikte yaban hayatını koruma altına alınması kararlaştırıldı.

Bu iller; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Bitlis, Batman, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Sinop, Samsun, Yozgat, Tokat, Sivas, Nevşehir, Kars, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Muş, Mersin, Niğde, Osmaniye ve Tunceli şeklinde olmakla beraber, yemle aşılama 15-20 Ekim tarihleri arasında yaban bayatı bölgelerine, yaban hayatına dalıayakın ilçelerinde yerleşim yerleri hariç alanlara uçakla aşı yemleri atılacak. Ayrıca proje kapsamında kuduz hastalığının yoğun olarak görülebileceği alanlarda yılda iki kez olmak üzere üç yıl havadan aşılama çalışması yürütülecek" diye konuştu.