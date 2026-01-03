Çorum'un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Yatukçu Mahallesi'nde Erdoğan Şirin'e ait evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 54 yaşındaki kadın kurtulamadı
Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde Şirin'i baygın halde buldu.

İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Bayat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince, vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Muhabir: Anadolu Ajansı