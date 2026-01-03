Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü ile Hitit Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM) iş birliğinde düzenlenen 2. İlahiyat Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi.

İstiklal Marşının okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut ile İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nadir Karakuş açılış ve selamlama konuşmaları yaptı.

Lisansüstü araştırmaların paylaşılmasını, disiplinler arası etkileşimin güçlendirilmesini ve genç araştırmacıların akademik gelişimine katkı sunmayı amaçlayan sempozyumda, 51 farklı üniversiteden 113 bildiri 8 yüz yüze ve 14 çevrim içi oturumda sunuldu.

Sempozyum kapsamında ilahiyat bilimlerinin farklı alanlarında hazırlanan akademik çalışmalar ele alınırken, lisansüstü öğrenciler bilimsel üretimlerini paylaşma ve tartışma imkanı buldu.



