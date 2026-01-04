Çorum'un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangında ağır yaralanan 53 yaşındaki Erdoğan Şirin, hastanede hayatını kaybetti.
Yangın, sobadan çıkarken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yatukçu Mahallesi'nde Erdoğan Şirin'e ait evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde Şirin'i baygın halde buldu. İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan Şirin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İtfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Bir süredir kanser tedavisi gören Şirin'in uzun süre Ankara'da oturduğu, emekli olduktan sonra yaklaşık 3 ay önce Bayat'taki evine taşındığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.
Şirin'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.