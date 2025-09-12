Muş’ta karate sporcuları, Çorum'da yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlık kapsamında dağ koşusu yaparak form tutuyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli şampiyonalara hazırlanan karate sporcuları, kondisyonlarını artırmak amacıyla dağ koşusu yaparak antrenmanlarını sürdürüyor.

Karate branşında mücadele eden sporcular, kent merkezine yakın bölgelerde gerçekleştirilen dağ koşularıyla güç ve dayanıklılıklarını artırıyor. Antrenörler eşliğinde akşam saatlerinde başlayan çalışmalar, sporcuların hem fiziksel hem de mental gelişimine katkı sunuyor.

Sporcular, yoğun tempolu antrenmanlarla yaklaşan şampiyonalara en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Önlerinde Türkiye Şampiyonası hazırlık süreci olduğunu ifade eden Karete Antrenörü Yakup Ferhatoğlu, bu kapsamda kondüksiyon ve koordinasyon antrenmanlarına başladıklarını söyledi.

İlin yüksek tepelerinde sporcularına koordinasyon çalışmaları yaptırdıklarını aktaran Ferhatoğlu, "Karate antrenörüyüm. Eşim Aydan Ferhatoğlu ile birlikte 7 yılı aşkın bir süredir ilimizde karate branşını sürdürmekteyiz. Önümüzde Türkiye Şampiyonası hazırlık sürecimiz var. Bu amaçla çalışmalarımızın başında kondisyon ve koordinasyon antrenmanlarımızı başlattık. Bu kapsamda ilimizin yüksek tepelerinde çocuklarımıza koordinasyon antrenmanları yaptırıyoruz. Buradaki amacımız, çocuklarımızın ayak, kas ve patlayıcı kuvvetleri ile akciğer kapasitelerini artırarak maçlarda daha rahat mücadele etmelerini sağlamak. Karate çalışmalarımızı Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapmaktayız. Amacımız, çocuklarımızı ulusal ve uluslararası platformlarda şampiyon yapabilmek. İlk hedefimiz Çorum’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’na hazırlanmak. Bundan sonraki süreçte ise sporcularımızı Avrupa Şampiyonası’na göndermeyi amaçlıyoruz. Daha küçük yaş gruplarında ise Balkan Şampiyonası hedefimiz var. Çocuklarımızı daha önce defalarca kez Balkan Şampiyonası’na gönderdik. Amacımız, bu şampiyonada derece elde etmek. Yaptığımız bu çalışmalarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz sürekli olarak bizi desteklemekte. Valimiz Sayın Avni Çakır da her zaman bizlerin yanında oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Sporculardan Cihan Selamzade, daha önceki yarışmalarda Türkiye’de ikincilik derecesi elde ettiğini belirterek, "Bugün hocamızın gözetiminde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Bu antrenmanlar bizi zorlasa da güç katıyor. Amacım, Avrupa’da madalya kazanarak derece elde etmek" ifadelerini kullandı.

Sporcular arasında disiplinli çalışması ve azmiyle öne çıkan Asude Alif Doğan, Balkan ve Avrupa şampiyonalarına hazırlandığını belirterek, "Bugün hocamızın gözetiminde dağda kros antrenmanı yapıyoruz. Bu antrenmanlar bizi ne kadar zorlasa da güçlendireceğine inanıyoruz. Kocaeli’de düzenlenen yarışmada Türkiye 3’üncüsü oldum. Şimdi Balkan Şampiyonası’na hazırlanıyorum, hedefim derece almak. Bir sonraki hedefim ise Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmek" şeklinde konuştu.