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Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nden alınan bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı 25 köyde yarın elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

09.00 ile 16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanması sonucu elektriksiz kalacak köyler şu şekilde açıklandı.

"Sungurlu Akçalı köyü, Sungurlu Arıcı köyü, Sungurlu Boztepe köyü, Sungurlu Çayan köyü, Sungurlu Çiçekli köyü, Sungurlu Çiftlikköy, Sungurlu Çingiller köyü, Sungurlu Çulhalı köyü, Sungurlu Denizli köyü, Sungurlu Dertli köyü, Sungurlu Güloluk köyü, Sungurlu Güvendik köyü, Sungurlu Hacıosman köyü, Sungurlu İkizli köyü, Sungurlu İmirli köyü, Sungurlu Kışlaköy, Sungurlu Kızılcakışla köyü, Sungurlu Mahmatşı köyü, Sungurlu Oyaca köyü, Sungurlu Sarıcalar köyü, Sungurlu Topuz köyü, Sungurlu Tuğcu köyü, Sungurlu Üçoluk köyü, Sungurlu Yenihayat köyü, Sungurlu Yöreklü köyü,"

Ayrıca Kargı Bağzü köyü ve Köprübaşı köyünde de elektrik kesintisi yaşanacak.