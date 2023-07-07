FATİH BATTAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Çorum'da yarın gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıktığı Çorum, yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Çarşamba gününe kadar sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıkları da 25 dereceye kadar düşecek.

Orta Karadeniz'de rüzgarın yarın öğleden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.