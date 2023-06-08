Çorum'daki ana arterlerde çift araç parklarına izin verilmeyecek

Çorum'da ana arterlerde araçların trafik akışını engelleyecek şekilde park edilmesini engellemek amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi ve İnönü Caddeleri başta olmak üzere ana arterlerde hatalı park edilen araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Araç sayısının her geçen yıl arttığı kentte trafik akışının sağlıklı şekilde sağlanması amacıyla hatalı park eden araçlara cezai işlem uygulanıyor.

Ayrıca tarihi meydan çalışmasının yürütüldüğü Ulu Cami çevresinde de araçların park etmelerini engellemek amacıyla yol kenarlarında tedbir alındı.

Hatalı parklarla ilgili trafik denetimlerinin artırılacağı ve uygun olmayan şekilde park edilen araçların çekici ile kaldırılarak sürücülerine para cezası uygulanacağı bildirildi.