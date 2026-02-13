Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hırvatistan Biser Mora Uluslararası Aşçılık Yarışmasına katılacak.

20’ncisi düzenlenecek olan ve çok sayıda ülkenin katılacağı yarışma 16-22 Mart tarihleri arasında Hırvatistan da gerçekleşecek.

Yarışmayla ilgili Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hırvatistan’ın Brac Adası’nda, Akdeniz’in masmavi sularına nazır bir gastronomi festivali düzenleniyor: Biser Mora. 2006 yılından bu yana mutfak dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkan festivalin adı ‘Denizin İncisi’ anlamına geliyor. Biser Mora, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda kültürlerin, lezzetlerin ve mutfak sanatının buluştuğu bir köprü.

Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hem ülkemizin adını hem de ilimizin adını ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil edeceğimize inandığımız bu yarışmada yerimizi aldık.

Okulumuzu 2. Uluslararası Gastronomi Yemek yarışmasında Karadeniz Bölgesinde layıkıyla temsil ederek birinciliği elde eden öğrencilerimizle başarılarımızı ülke sınırlarımızın dışına taşımayı planladık. Hırvatistan Biser Mora Uluslararası Aşçılık Yarışmasına davet edildi. Başarılarına bir yenisini ekleyecek olan yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen herkesi kutluyoruz.”