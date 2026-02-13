CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Çorum’un Osmancık, Laçin ve Kargı ilçelerinde çeltik üreticilerinin yaşadığı sorunları gündeme taşıdı.

Obruk Barajı’ndan geçen sezon farklı kot seviyesinden verilen su nedeniyle ciddi verim kaybı yaşandığını belirten Tahtasız, yetkililere çağrıda bulundu.

Tahtasız konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“TBMM Genel Kurulu’nda yaptığım konuşmada; Obruk Barajı’ndan 21 metre daha derinden su verilmesi nedeniyle geçen sezon çeltikte verim düştüğünü hatırlatarak, bu sezon aynı sorunların yaşanmaması için önlem alınmasını istedim.

Türkiye’deki önemli pirinç üretim merkezlerinden olan Çorum Osmancık, Laçin ve Kargı ilçelerimiz AKP’nin iş bilmez bürokratları nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçen sezon Devlet Su İşleri yetkililerinin iş bilmezliği nedeniyle Osmancık başta olmak üzere pirinçte çok ciddi bir verim kaybı yaşandı.

Obruk Barajı’ndan geçen yıl mayıs ayında daha önce hiç olmadığı bir şekilde 485 metre seviyesindeki alt kapak açılarak pirinç tarlalarına su verildi. 506 metredeki üst kapak yerine 485 metredeki alt kapaktan verilen suyun hem soğuk hem de daha tuzlu olması nedeniyle çeltik çimlenmedi. Önceki dönemde ortalama 600 kilo veren Osmancık pirinci üretimi maalesef bu soğuk ve tuzlu sudan dolayı 200 kilograma kadar düştü.

Tarım ve Orman Bakanı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürüne sesleniyorum: Tarımı ve çiftçiyi biraz olsun düşünüyorsanız çeltik üreticimize aynı kötülüğü yapmayın. Çeltik sulama suyunu tam zamanında ve 506 metrelik üst kapaktan verilmesi için gerekli çalışmaları yapın.”