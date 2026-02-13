Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kartı'ndan yararlanan ailelerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek çocukları için bu yıl da eğitim desteği sağlayacak.

Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda YKS başvurusu yapan öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, üniversite sınavı heyecanı yaşayacak ve Sosyal Destek Kartı'ndan faydalanan gençlere destek olmak amacıyla sınav ücretlerinin belediye tarafından ödeneceği bildirildi.

Açıklamada, başvuruların öğrencinin velisi tarafından yapılması gerektiği belirtilirken, başvuruların 16 Şubat'ta başlayacağı ve 6 Mart mesai bitiminde sona ereceği ifade edildi.

Destekten yalnızca Çorum Belediyesi Sosyal Destek Kartı hizmetinden yararlanan ailelerin faydalanabileceği vurgulandı.

Başvuru şartları kapsamında, velilerin başvuru öncesinde ÖSYM sınav ücretini ödemiş olmaları, ödeme belgesi ile birlikte veliye ait banka IBAN numarasını Çorum Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ibraz etmeleri gerekiyor.