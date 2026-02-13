Eğitim-İş Çorum Şubesi Yönetim Kurulu, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2025 yılı ödül listesinin başarıyı, liyakatı değil, koltuk sahiplerini ön plana çıkardığını iddia etti.

Eğitim-İş Yönetimi; “Karşımızda bir başarı listesi değil; imtiyazlıların, koltuk sahiplerinin ve sahadan kopuk bürokratların birbirini ağırladığı bir “saadet zinciri” vardır” ifadesini kullandı.

Açıklamada, “Adalet değil, sadakat ödüllendirildi. Bu adaletsiz dağılım, çalışma barışını kökünden dinamitlemektedir. Okulda öğretmenin yüzüne bakacak yüzü olmayanların, masa başında kendilerine ödül yazması etik dışıdır, vicdan dışıdır” denildi.

Eğitim-İş Yönetim Kurulu’nun basın açıklaması şu şekilde:

“Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda görev yapan personellere ait 2025 yılı ‘ödül listesi’ ile birlikte gördük ki eğitim camiasında liyakatin tabutuna son çivi bir kez daha çakılmıştır. Karşımızda bir başarı listesi değil; imtiyazlıların, koltuk sahiplerinin ve sahadan kopuk bürokratların birbirini ağırladığı bir “saadet zinciri” vardır. Yayınlanan ödül listesi göstermektedir ki; ilimizde binlerce öğretmen sınıflarda, laboratuvarlarda, köylerde her türlü imkansızlığa rağmen mucizeler yaratırken, ödüller aslan payı olarak masa başı yöneticilere pay edilmiştir. En düşük ödül alan grup öğretmenlerdir. (%0,8). Okulun yükünü taşıyan öğretmenlerin ödüllendirilme oranı, idari personelin ve yöneticilerin çok gerisinde kalmıştır. İlçe müdürleri ve okul idarecilerinin ödül alma oranları öğretmenlerin yaklaşık 6 ile 15 katı daha fazladır. Özellikle "Müdür / Müdür Yardımcısı" grubundaki 56 kişilik ödül sayısı, sahadaki öğretmen başarısından ziyade idari mevcudiyetin ödüllendirildiğini göstermektedir.

Biz Eğitim-İş olarak; hakkı yenen her bir üyemizin, emeği çalınan her bir eğitim emekçisinin sesi olmaya devam edeceğiz. Eğitim-İş, bu ısmarlama listelerin, "ben yaptım oldu" anlayışının ve liyakati yok sayan zihniyetin karşısında dimdik duracaktır. Emeğimizin, alın terimizin "unvanlara" kurban edilmesine izin vermeyeceğiz.”