‘Ombudsman Çorumlularla Buluşuyor’ programı kapsamında, Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen programa katılan Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu (TDK)’nun vatandaş ile idare arasında çıkan ihtilafların çözüme kavuşmasını sağladığını belirterek, Çorum’dan 1500’e yakın kişinin çeşitli nedenlerden dolayı kuruma başvuru yaptığını söyledi.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, "2025'te 21 bin 34 başvuru aldık. Geçen sene devreden dosyalarla birlikte karara bağlama oranımız yüzde 93'ün üzerinde gerçekleşti." dedi.

KDK'nin anayasal hak arama kurumu olduğunu bildiren Akarca, idarenin işleyişiyle ilgili yapılan başvuruları hukuka, hakkaniyete ve insan haklarına uygunluk yönünden inceleyerek karara bağladıklarını ifade etti.

Kuruma yapılacak başvuruların tamamen ücretsiz olduğunu ve yabancıların da başvuru yapabildiğini anımsatan Akarca, "İdarenin hesap verebilirliği, şeffaflığı, eşit ve adil davranması, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve etkin şekilde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır." dedi.

Vatandaşla idareyi buluşturan en önemli köprülerden birinin Kamu Denetçiliği Kurumu olduğunu belirten Akarca, KDK'nin mahkemelerin alternatifi olmadığını ancak mahkemeleri tamamlayan, iş yükünü azaltan bir kurum olduğunu bildirdi.

KDK'ye çocukların da başvurabildiğini belirten Akarca, kurumu tanıtma adına 2025'te halkla buluşma toplantıları, cezaevleri ve çocuk izlem merkezleri ile kamu kurumlarına ziyaretler yaptıklarını, ayrıca 156 üniversitede öğrenci kulübü kurduklarını ifade etti.

Akarca, 2025'te farklı alanlarda raporlama faaliyetleri de yürüttüklerini, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda da raporlarının bulunduğunu aktardı.

KDK'ye yapılan başvurulara ilişkin istatistiki verileri paylaşan Akarca, şöyle devam etti:

"Kurumumuzun başvuru almaya başladığı 2013'ten bugüne kadar 262 bin başvuru aldık. Karara bağlama oranımız yüzde 95'in üzerinde. 2025'te 21 bin 34 başvuru aldık. Geçen sene devreden dosyalarla birlikte karara bağlama oranımız yüzde 93'ün üzerinde gerçekleşti. 2025'te 1086 dosyayı dostane çözüm yoluyla çözüme kavuşturduk. Yine 901 başvuru hakkında tavsiye kararı, 331 başvuruda kısmen tavsiye kararı verdik. Bu tavsiyelere uyum oranımız yüzde 60'ın üzerinde gerçekleşti. Tavsiye kararlarına uyma oranı dünya ortalamasının üzerinde ancak Avrupa ortalamasının altında kalmaktadır."

Akarca, KDK'nin bilinirliğinin arttıkça kuruma yapılan başvuru sayılarının da yükseldiğini belirterek, "2024'e göre bu seneki başvuru oranındaki artış yüzde 44 civarında." bilgisini verdi.

Mehmet Akarca, Aralık 2025'te verdikleri tavsiye kararlarının henüz dönüşleri yapılmayanların bulunduğunu ifade ederek, bu kararlar hakkındaki geri dönüşlerin eklenmesiyle tavsiye kararlarına uyma oranının yüzde 70'e yaklaşacağını kaydetti.

Adalet'in sadece mahkeme salonlarında dağıtılan mahkeme salonlarına sıkışmış olan bir kavram ya da kurum olmadığını vurgulayan Akarca; "İdarenin işlem tesis ettiği bütün aşamalarda adalet olmalı. Onun için vatandaşla ilk karşılaştığında kamu görevlisinin vatandaşı sabırla dinlemesi, nezaketle dinlemesi, ona açıklama yapması, talebi konusunda gerekçe göstermesi ve bu konuda vatandaşı bilgilendirmesi son derece önemli. Bizim elbette kamu görevlilerimiz bunu büyük bir oranda yapıyor. Ama hepimiz insanız. Yani orada hata yapılabilir, eksiklik olabilir. İşte bunu da gidermek için bu kurumlar kurulmuş. Onun için adaletin gerçekleşmesi, hakkaniyetin gerçekleşmesi, hukukun geline getirilmesi için kamu denetçiliği kurumu faaliyetini sürdürüyor. Size kapımız açık, gönlümüz açık. Bu toplantıları gerçekleştirmemizin amacı hak arama kültürünün bilincinin yaygınlaştırılması, kurumumuzun hem vatandaşlarımıza hem de kamu idarelerine tanıtılması orada görev yapan kamu görevlilerinin de bilgi sahibi olmasıdır." şeklinde konuştu

“Vatandaş ile idare arasında çıkan ihtilafların çözümünde Kamu Denetçiliği Kurumu’nun rolü” konulu konferansa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı hemşehrimiz Bekir Şahin, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, cumhuriyet savcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programın sonunda Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca ve Kamu Denetçisi Özcan Yıldız programa katılanların sorularını yanıtladı.