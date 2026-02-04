Türk Kızılay Çorum İl Başkanlığı tarafından hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere temin edilen hizmet aracı teslim alındı.

Ankara Etimesgut’ta düzenlenen teslim töreninde araç, Çorum Kızılay İl Başkanı Dr. Mustafa Bilgin, Başkan Yardımcısı Hasan Algül ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Öztemiz ile Çorum İl Müdürü Tuğrul Yıldırım tarafından teslim alındı.

Teslim töreninde hizmet aracı, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.Fatma Meriç Yılmaz tarafından Çorum Kızılay İl Başkanlığı yetkililerine takdim edildi.

Yeni hizmet aracının, Çorum genelinde yürütülen insani yardım faaliyetleri, afet ve acil durum çalışmaları ile sosyal destek hizmetlerinde aktif olarak kullanılacağı belirtildi.

Çorum Kızılay İl Başkanı Dr. Mustafa Bilgin, teslim töreninde yaptığı açıklamada, “Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmek adına araç ve ekipman kapasitemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu hizmet aracı, sahadaki çalışmalarımıza önemli katkı sağlayacaktır. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni hizmet aracıyla birlikte Çorum Kızılay İl Başkanlığı’nın saha çalışmalarında daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.