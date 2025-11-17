Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Çorum’da yılın 10 ayında 1.8 milyar dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın 10 ayında 6,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren mücevher sektörü, ocak-ekim dönemleri itibarıyla son 5 yılda sürekli artış göstererek ilerledi.

Sektörün ihracat verilerine bakıldığında, 2024'ün söz konusu döneminde mücevher ihracatı 6,2 milyar dolar, 2023'te 5,7 milyar dolar, 2022'de 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mücevher sektörünün ihracatı, salgının dış ticareti etkilediği 2021 ve 2020'de ocak-ekim dönemlerinde sırasıyla 4,6 milyar dolar ve 3,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün ihracatı 2019'da 3,4 milyar dolar, 2018'de 3,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ekim 2025'te sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 3,5 oldu

Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 3,9 artış göstererek 224 milyar 578 milyon 441 bin dolar oldu. Ekim ayında toplam ihracat, yüzde 2,2 yükselişle 24 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde mücevher sektörünün ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarken sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 3,5 olarak hesaplandı.

EN FAZLA İHRACAT BAE'YE

Yılın 10 ayında en fazla mücevher ihracatı 2,4 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılırken, bu ülkeyi 496,3 milyon dolarla Hong Kong, 409,4 milyon dolarla İsviçre, 367,7 milyon dolarla ABD ve 335,2 milyon dolarla Libya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında İsviçre zirvede yer aldı. Bu dönemde mücevher sektörünün ülkeye dış satımı 336,1 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi 316,7 milyon dolarla BAE ve 85,3 milyon dolarla Libya izledi.

EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL VE ÇORUM’DAN

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde mücevher sektöründe en fazla ihracat 4,7 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Aynı dönemde Çorum'dan 1,8 milyar dolar, Kastamonu'dan 125,7 milyon dolar, Ankara'dan 39,7 milyon dolar, Trabzon'dan 30,5 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldı. (A.A)