Dünyanın en büyük 21’inci vitrifiye seramik üreticisi İsvea, dünyanın 63 ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.

Üretiminin yüzde 50’sini ihraç eden Isvea sektörün ihracat şampiyonları arasında yer alıyor.

Türkiye’de dış ticaret fazlası veren az sayıdaki sektörlerden biri olan seramik sektörü dünyanın farklı coğrafyalarında 100’ü aşkın ülkeye 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye, Seramik Sektörünün en büyük ikinci alt sektörü olan Vitrifiye Seramik üretiminde Avrupa’nın en büyük üretici ülkesi olmasının verdiği güçle ihracat pazarlarını artırmaya devam ediyor. Yüzde 82’lik yerli katkı oranıyla Türkiye’de en yüksek “İhracatta Yerli Katma Değer Oranı”na sahip olan sektör, 2025 yılında ihracat rakamını daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

2023 yılında sektörde bir önceki yıla göre ihracatta sınırlı küçülme yaşandığını söyleyen İsvea Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz Çenesiz, sektörün öncü ürünü pozisyonundaki seramik kaplama malzemeleri ihracatının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,1 büyüdüğünü, bu büyümenin 2025’in ilk ayında da devam ettiğini belirterek, “Sektörün önemli bir geri dönüşe imza attığı 2025 yılında Türk seramik sektörü tüm alt kolları ile ihracatını artırmayı hedefliyor” dedi.

2013 yılında Ece Holding tarafından satın alınan İtalyan vitrifiye seramik üreticisi Isvea gerçekleştirdiği ihracatla sektörde fark yaratıyor. Üretiminin yüzde 50’sini ihraç eden şirket, dünyanın 63 ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Şirket, premium ve üst segmentte konumlanan Isvea’nın yanı sıra Türkiye’de banyo sektörünün köklü markalarından olan Ece Banyo ve üst segmente niş ürünler sunan Cavallini Bagno Italia markalarıyla dünya genelinde 500’den fazla noktada satış yapıyor.

Isvea ile İtalyan tasarım kültürü, kalite ve fonksiyonellik yaklaşımını tüketicilere sunduklarını aktaran Çenesiz, 2024 yılında ihracatlarını yüzde 10 artırdıklarını, bu yıla da iyi başladıklarını ve yeni pazarlara girerek yüzde 12 ihracat artışı hedeflediklerini söylüyor. 1960’lı yıllarda İtalya’da kurulan İsvea, Ece Holding bünyesine girdiği 2013 yılından sonra Türkiye’nin en beğenilen markaları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Türkiye genelinde yedi bölgedeki 114 showroom ve 213 bayi ile tüketicilere ulaşan İsvea, İtalya’nın tasarım anlayışıyla Türkiye’nin üretim gücünü birleştirerek dünyanın en büyük 21’inci üreticisi oldu.

Çenesiz, “Türkiye'yi üretim üssü haline getirerek ihracat yapma stratejimizin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Şimdi yeni pazarlara ulaşma evresindeyiz. İhracat yaptığımız ülke sayısını ise 63’ten 68’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.