Çorum 'un İskilip ilçesinde kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 266 bin lira para cezası uygulandı.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğünce kentte trafik güvenliğini ile sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla denetim yapıldı.

Motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde uygulama noktalarında durdurulan motosiklet ve sürücüleri, ilgili trafik kanunları çerçevesinde denetlendi.

Denetimlerde ehliyetsiz motosiklet kullanan bir sürücüye 40 bin lira, abartı egzoz kullanılan motosikletin sürücüsüne 16 bin lira, seyir halinde kask kullanmayan 2 sürücüye de 5'er bin lira para cezası verildi.

Ayrıca denetim noktasında polisin dur ihtarına uymayan bir motosikletin sürücüsüne de 200 bin lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde gerekli şartları taşımadığı belirlenen 1 motosiklet ise trafikten men edildi.