İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Erasmus+ Mesleki Eğitim Projeleri kapsamında yürütülen uluslararası hareketlilik faaliyetleriyle öğrencilerine Avrupa standartlarında mesleki deneyim kazandırmaya devam ediyor.

30 ÖĞRENCİ YURT DIŞINA GİTTİ

Bu kapsamda, ilimizdeki Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) bünyesinde öğrenim gören 30 öğrenci ile bu öğrencilere rehberlik edecek 6 öğretmen, 13–31 Ekim 2025 tarihleri arasında Almanya’da staj faaliyetine katılmak üzere yurt dışına gitti.

MESLEKİ STANDARTLARI YERİNDE ÖĞRENME FIRSATI

Katılımcı öğrenciler, elektrik-elektronik teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ve makine teknolojisi alanlarında eğitim alıyor. Almanya’da faaliyet gösteren işletmelerde üretim süreçlerini gözlemleme, yeni teknolojilerle uygulamalı çalışmalar yapma ve iş disiplini ile mesleki standartları yerinde öğrenme fırsatı bulacaklar.

Staj faaliyetinin temel amacı, öğrencilerin mesleki becerilerini uluslararası düzeyde geliştirmeleri, yenilikçi teknolojilere uyum sağlamaları ve istihdam edilebilirliklerini artırmalarıdır. Bu sayede, Çorum’daki mesleki ve teknik eğitim kurumlarında yetişen gençlerin Avrupa iş gücü piyasasına uyum kapasitesi de güçlendirilecektir.

ÇAĞLAR: ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞİN BECERİLERİYLE DONATMAYI HEDEFLİYORUZ’

Proje hakkında açıklama yapan İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, mesleki eğitimde kaliteyi artırmayı ve öğrencilerini geleceğin becerileriyle donatmayı hedeflediklerini belirterek, “Avrupa’daki örnek uygulamaları yerinde görmeleri, onların hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Erasmus+ programı, ilimizde mesleki eğitimin dönüşümünde güçlü bir araç olmaya devam ediyor” dedi.

‘MESLEKİ İŞLETMELERDE GÜNLÜK 6 SAAT EĞİTİM ALACAKLAR’

Program süresince öğrencilerin, meslekî işletmelerde günde 6 saatlik uygulamalı eğitim alacağını, ayrıca hafta sonları Almanya’nın kültürel ve teknolojik merkezlerinde düzenlenecek kültürel tanıtım etkinliklerine katılacağını aktaran Cemil Çağlar, “Bu faaliyetler, öğrencilerin sadece mesleki becerilerini değil; aynı zamanda dijital yeterliliklerini, yabancı dil becerilerini ve kültürlerarası iletişim kapasitelerini de geliştirmeyi hedefliyor” diye konuştu.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ projeleri, bugüne kadar yüzlerce öğrenci ve öğretmenin yurt dışında deneyim kazanmasını sağladı.

Bu yıl Almanya’ya gerçekleştirilen hareketlilik, mesleki eğitimin uluslararasılaşması yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.