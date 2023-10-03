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Çorum Voleybol takımı 2015 yılından buyana ilimizi kadınlar voleybol liglerinde başarılı ile temsil ediyor. Bu sezonda 2. ligde mücadele etmek için Çorum'dan aradığı sponsor desteğini bulamayınca Hamamözü Termal Otel'in teklifini kabul ederek isim sponsorluğu anlaşması yaptı ve maçlarını Hamamözü ilçesinde oynayacak.

Kulübün her şeyi konumundaki Ali Haydar Teke 700 bin liralık bütçeyi bulamadığı için böyle bir karar almak zorunda kaldı. Çorum olarak şehrimizin marka değerlerine sahip çıkmadığımız gibi örnekleri oldukça fazla Çorum Voleybol'da bunların son örneği oldu.

Çorum Voleybol'un grubunda mücadele eden Artvinspor takımı ilden yedi ayrı firma ile anlaşarak 100'er bin liralık katkılar ile ligde ilini temsil ediyor. Trabzon Bordo Mavi kulübü de aynı şekilde üç dört tane firmanın katkıları ile liglerde şehrini temsil ediyor.

Karadeniz takımları böyle organizeleri yaparak şehirlerinin marka değerlerine aynı şekilde sahip çıkarken isminin önünde Çorum olan kadın voleybol takımının maçlarını başka bir şehirde oynaması oldukça düşündürücü.

Kulüp Başkanı Ali Haydar Teke bu sezon oluşturdukları güçlü kadro ile ligde iyi işler yapacaklarına inanıyor ancak böyle bir takımı izlemekten Çorumlu voleybol severlerin mahrum kalmasını istemiyor. Ancak gelinen bu noktada bir hafta içinde sponsor bulamazsa mecburen maçlarını Hamamözü Spor Salonunda oynayacak.

Takım olarak sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Bu sezon kadrolarını geçen yıldan orta oyuncu Öykü Şengül ve libero Öykü Canbaz ile devam eden Çorum Voleybol yeni transferleri orta oyuncu İlayda Nur Ülküdaş, pasör çaprazı Sevilay Türkan, smaçör Bengisi Bozkurt, Libero Semanur Ceviz, smaçör Ezgi Güler, pasör Göksu Yıldırım, smaçör Türkan Aydın ile güçlendiren Çorum Voleybol takımı Samsun'dan denenmek üzere davet ettiği üç isimle ilgili kararı verecek ve kadrosunu şekillendirecek.

Çorum Voleybol takıma 100'er bin lira verecek 7 tane Çorum babayiğidi destek verirse maçlarını Çorum'da oynanacak ve bunun içinde süre fazla uzun değil bir hafta içinde bu desteğin verilmesi gerekiyor.