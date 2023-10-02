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Sosyal medyanın isabetli siyasi analizleri ile tanıdığı ve 20 yıldır çeşitli gazete ve dergilerde siyasi yazılar yazan Erhan Eray, yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

BAĞIMSIZ ADAY OLSA BİLE KÜLCÜ’NÜN ŞANSI VAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kongre öncesi 3 ayrı anket şirketine yerel seçimlerle ilgili 81 ili kapsayacak şekilde bir anket yaptırdığını aktaran Erhan Eray, İYİ Parti’nin anketinde bile önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü’nün “bağımsız aday” bile olsa seçilebileceği sonucunun ortaya çıktığını belirtti.

ANKETİN KAYNAĞI İYİ PARTİ’NİN GİK ÜYESİ

Akşener’in bu anketleri yerel seçimlerde ittifak yapmayacağı için yaptırdığını belirten Eray, paylaştığı anketin kaynağının ise İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Sevin Çağlayan olduğunu söyledi.

Eray, ankette vatandaşlara ismi “belediye başkanlığı” için geçen potansiyel isimlerin sorulduğunu ifade etti.

İşte Eray’ın paylaştığı ve İYİ Parti’nin yaptırdığı o anket:

Kent yönetiminden memnun musunuz?

1-Memnunum: %31

2- Değilim : %57

3- Fikrim yok :%12

Yerel seçimlerde oy vereceğiniz parti hangisidir?

1-AK Parti : %29

2-CHP : %32

3-MHP : %16

4-İYİ Parti: %4

5-Diğerleri-Kararsız: %19

Parti ayrımı yapmaksızın ilinizde kim belediye başkanı olmalı?

1-Muzaffer Külcü : %46

2-Özgür Kılıç : %20

3-Halil İbrahim Aşgın : %11

4-Kenan Şahin : %9

5-Tuncay Yılmaz : %8

6-Muhsin Dere : %2

AK Parti kimi aday gösterirse seçimi alır?

1-Muzaffer Külcü : %69

2-Halil İbrahim Aşgın: % 18

3-Diğer : %12

Muzaffer Külcü AK Parti dışında aday olursa oy verir misiniz?

1- Veririm : %46

2- Vermem: %21

3-Diğer adaylara bağlı: %33

Bağımsız aday olunursa seçimi kim kazanır?

1-Muzaffer Külcü: %32

2- CHP : %30

3-AK Parti : %16

4-Diğerleri: %13

5-Fikrim yok : %9

Hangi parti hangi adayla seçim kazanır?

1-AK Parti - Muzaffer Külcü: %54

2-CHP - Kendi adayı ile : %32

3-MHP - Muzaffer Külcü: %16

ŞEHRE DEĞER KATAN PROJELERE İMZA ATTI

Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği vizyon projelerle Çorum’a damgasını vuran Muzaffer Külcü’nün büyük projelerinden bazıları şunlar:

“Kentpark, Yeni Belediye Hizmet Binası, Yeni Şehir Stadyumu ve Antreman Tesisleri, Traktörcüler Sitesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kamyon Garajı Parkı, Katı Atık Bertaraf Tesisi, Devane bölgesi kentsel dönüşümü, Mahalle Kur'an Kursları, Koçhisar İsale Hattı, Binicilik Tesisi, Yeni Hayvan Pazarı, Buhara Kültür Merkezi, Mahalle Kadın Kültür ve Gençlik Merkezleri, Yeni Kapalı Spor Salonu, Mahalle Spor Salonları, Kadeş Barış Meydanı ve Yeraltı Otoparkı, Sanat Galerisi ve Müzesi, Akşemsettin Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Rüzgar Enerjisi Santrali, ana arterlerde çöp konteynırlarının yer altına alınması, Yeni Sebze ve Meyve Hali.”

ŞEHİRİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI

Kısacası Muzaffer Külcü, görev yaptığı süre içerisinde hayata geçirdiği vizyon projelerle bir taraftan şehrin çehresini değiştirirken diğer taraftan ise sosyal ve kültürel içerikli projelerle toplumun her kesimine dokundu.

ANKETLERDE KÜLCÜ’NÜN İSMİ ÖN SIRALARDA YER ALIYOR

2024 yılı Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler seçimleri öncesinde belediye başkan adaylarının isimleri de gündeme gelmeye başladı.

Çeşitli anket firmaları da başkan adaylarına yönelik çalışmalar yapıyor. Belediye Başkanlığı yaptığı sürede hayata geçirdiği projelerde halkın takdirini toplayan ve hâlâ bu projeleriyle zihinlerde yer alan Muzaffer Külcü’nün isminin de anketlerde ön sıralarda çıkıyor olması halkın kendine hakkıyla hizmet edenleri unutmadığını gösteriyor.

2014 SEÇİMLERİNDE KÜLCÜ YÜZDE 51 OY İLE 71 BİN OY FARK ATMIŞTI

2014 yerel seçimlerinde Muzaffer Külcü 72 bin oy alarak en yakın rakibi olan merhum Kenan Nuhut’a 71 bin oy fark atmıştı.

SON SEÇİMDE 9 BİN 670 OYLA SEÇİM KAZANILDI

2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin adayı Halil İbrahim Aşgın 63 bin 866, CHP’nin adayı Özgür Kılıç 54 bin 196, MHP’nin adayı Kenan Şahin ise 24 bin 141 oy almış ve Aşgın, 9 bin 670 farkla ipi göğüslemişti.

CHP UZUN YILLAR SONRA BELEDİYEYİ KAZANMAK İÇİN HESAP YAPMAYA BAŞLADI

AK Parti’de 2019 yerel seçimlerinde yaşanan düşüş Mayıs ayında yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde devam etmiş ve merkezde köylerde dahil 71 bin 569, CHP’de 72 bin 683 oy almıştı. MHP ise oyunu artırarak 21 yıl sonra yeniden milletvekili çıkarmayı başarmıştı.

YEREL SEÇİMLERDE SONUCU BELİRLEYİCİ UNSUR ‘ADAY’ OLACAK

2019 ve 2023 yıllarında yapılan seçimlerde başa baş sonuçlar ele alındığında 2024 yılı Mahalli İdareler seçimlerinde aday belirleme noktasında genel merkezlerin her kesimden oy alacak sempatik isimleri aday yapacağı konuşuluyor.