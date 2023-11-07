Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK’nın yeni Teknik Direktörü Serkan Özbalta’nın yardımcı ekibi belli oldu.

Kadroda Çorumlu antrenör Kenan Aşkan da yer alıyor.

Serkan Özbalta teknik ekibine dahil olan Kenan Aşkan içinde övgü dolu sözler söyledi.

Kenan Aşkan ile birlikte futbol oynadığını belirten Özbalta ‘Kişilik ve karakterini çok iyi bildiğim ve inandığım daha önemlisi oyuna bakış açısını çok sevdiğim ve güvendiğim Kenan Aşkan teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapacak’ dedi.

İŞTE SERKAN HOCANIN EKİBİ

• Yardımcı Antrenör Ziya Akceken

• Yardımcı Antrenör Kenan Aşkan

• Yardımcı Antrenör Can Güçer

• Kaleci Antrenörü Temel Domacoğlu

• Atletik Performans Fatih Aktürk

• Maç ve Performans Analiz Suat Maden

• Fitness Antrenörü Barış Üzbey