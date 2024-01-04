Resmi Gazete’de İŞKUR’da görev alacak arabulucuların kimler olduğuna yer verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince Seçici Kurul tarafından 14’ncü dönemde (31/12/ 2023-30/12/2026) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Görev Alanı ve Görev Alanının kapsadığı iller itibarıyla seçilen arabulucuların isim listesi yayımlandı.

ÇORUM'DAN AVUKAT ARABULUCULUK LİSTESİNDE YER ALDI

Gazetede Çorum, Samsun, Sinop ve Amasya illerinde görev yapacak arabulucuları isimleri açıklanırken, bir dönem gazetemizde hukuk yazıları kaleme alan Çorumlu avukat Hande Güllü görev yapacak kişiler arasında yer aldı.

İşte diğer isimler; "Faruk Alpaslan, Nalan Şeyda Akten, Nejdet Aksu"