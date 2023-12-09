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Çorum Bölgesel Hakemi Nuriye Çınar Bal Kadınlar Süper Lig’de Ankara Büyükşehir Fomget ile Beşiktaş United Payment takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde pazartesi günü saat 17.30’da Ankara Osmanlı Stad’ında oynanacak Ankara Büyükşehir Fomget ile Beşiktaş United Payment Kadın Futbol takımları arasındaki maçı Nuriye Çınar Bal yönetecek. Yardımcılıklarını ise ilimiz Bölgesel Yardımcı Hakemler Çiğdem Varan ve Erdal Uncuer yapacak.

Maçın dördüncü hakemi de ilimiz Bölgese Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz.

Ligde 12. hafta maçları sonunda Ankara Büyükşehir takımı 29 puanla üçüncü sırada yer alırken Beşiktaş ise 20 puanla altıncı sırada bulunuyor.