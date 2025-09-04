Çorumlu milli bilardocu Emrah Taç, bugün başlayacak 41.Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmek üzere Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gitti.

Emrah Taç, 13 ülkeden 35 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada, Fransız sporcular Michael Hammen ve Emanuel Nirige ile birlikte B grubunda mücadele edecek.

Aynı zamanda Çorum Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Emrah Taç, şampiyonadaki sponsorları olan Zeki Bilardo, Bursa Arena Okulları, Elit Bilardo Malzemeleri ve Kebeli Bilardo’ya teşekkür etti.

Şampiyona, 7 Eylül Pazar günü sona erecek.