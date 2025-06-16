Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşi Hatice Canbolat'ı (53) tabancayla vurarak öldüren Murat Canbolat (58), aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Çiftin Çorumlu olduğu öğrenildi.

Murat Canbolat, bilinmeyen nedenle eşi Hatice Canbolat ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Canbolat, önce eşini, ardından kendisini tabancayla başından vurdu.

5 ÇOCUKLARI VARDI

Öte yandan çiftin 5 çocuğunun olduğu, Murat Canbolat'ın özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştığı öğrenildi. Hatice ile Murat Canbolat çiftinin Çorum nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.