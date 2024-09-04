Bursa Nilüfer Belediyesinde görevli hemşehrimiz, aynı zamanda CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül’ün amcası olan Zabıta Memuru Dağcı Rıza Topkül, yeni bir başarıya daha imza attı.

Rıza Topkül ve arkadaşları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında zafer tırmanışları gerçekleştirdi.

Rıza Topkül, Türkiye’nin en yüksek 5 zirvesine 10 günde tırmanışlar yaptı.

Ağrı Dağı, Hakkari Cilo Reşko Dağı, Bitlis Süphan Dağı, Rize Kaçkar Dağı ve Kayseri Erciyes Dağına 10 günde tırmanan Rıza Topkül ve üç dağcı arkadaşı zirvelerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını andılar.