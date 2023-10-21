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Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Elmalı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen profesyonel MMA dövüşcüsü Yıldırım Çakar, Yunan rakibinin 30 saniyede nakavt etti.

4 Dünya Şampiyonluğu bulunan ve 'Yasak Şampiyon' lakabıyla tanınan Yıldırım Çakar, kendisine maç öncesi hakaret eden Yunan rakibini sert yumruk darbeleriyle 30 saniyede perişan etti. Yıldırım Çakar, şortuna yazdırdığı 19 numara plaka koduyla tüm dünyaya Çorum'lu olduğunu gösterdi.

Yıldırım Çakar, Antalya'nın önde gelen iş adamlarından BBB Metal Yapı sahibi Özcan Bağıran sponsorluğunda müsabakalarına devam edeceği bildirildi.