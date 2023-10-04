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Çorumlu eski Emniyet Müdürü Metin Kalayoğlu (62), yakalandığı hastalığa yenik düştü.

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği öğrenilen Kalayoğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

METİN KALAYOĞLU KİMDİR?

Aslen Çorum'un İskilip ilçesi nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden Kalayoğlu, 1984 yılında Polis Akademisinden mezun olarak aynı yıl Ordu İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başladı.

1987 yılında Erzincan iline atandı ve 1988 yılında İngiltere’de bir yıl süreyle mesleki uzmanlık eğitimi aldı.

1989 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesine komiser rütbesi ile atandı ve 1990-1992 yılları arasında Tunus Başkonsolosluğu'nda Misyon Koruma olarak görev yapan Metin Kalayoğlu sırasıyla Eskişehir, Bolu , Siirt illerinde görev yaptıktan sonra 2007 yılında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na atandı.

2008 yılı Ağustos ayında Teftiş kurulunda Polis Başmüfettiş’i iken Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

2008-2010 tarihleri arasında Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.12.02.2014 tarih ve 2014/112 sayılı İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kalayoğlu , 19.02.2014 tarihinde Nevşehir İl Emniyet müdürü olarak görevine başladı.

20.10. 2016 yılında Polis Başmüfettişi olarak Ankara'ya atandı. 2021 yılında emekliye ayrıldı. Metin Kalayoğlu, evli ve 1 çocuk babası.