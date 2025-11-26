Fethiye'de yaşayan Çorumlu reklamcı Yalçın Dağcı, balık tutarken aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Fethiye 3. Etap Sahil Bandı'nda balık tutan 71 yaşındaki Çorumlu Yalçın Dağcı, aniden fenalaştı.

Yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine kurtarılamayarak vefat etti.

Olay yerinde büyük üzüntü yaşanırken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Merhumun cenazenin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, bugün Fethiye'de toprağa verileceği öğrenildi.