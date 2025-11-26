Leblebinin başkenti Çorum'da nohut üretimi azalınca leblebi fiyatları da artışa geçti.

Bu yıl yaşanan kuraklık ve zirai don, nohut rekoltesini ve kalitesini düşürünce iri taneli leblebi fiyatları adeta uçtu. Geçen yıl 100-150 TL arasında satılan leblebinin kilosu bu yıl 300-370 TL’ye kadar çıktı.

Türkiye’de nohut üretimini vuran kuraklık ve don felaketi, özellikle iri taneli ürün arzını ciddi ölçüde azalttı. İri taneli nohut bulmakta güçlük çeken leblebi üreticileri, artan maliyetlerle birlikte fiyatları yukarı çekti.

Perakendede 150 TL’ye satılan ürünler küçük ve kırık tanelerden yapılırken, 9-10 mm kalibreli iri nohuttan üretilen leblebiler 250 TL’nin üzerine çıktı.

Sektör temsilcileri, nohut tanelerinin içini dolduramadığını ve küçüldüğünü belirterek piyasada iri taneli ürünün yok denecek kadar azaldığını vurguluyor.

Bu durum doğrudan leblebi fiyatlarına yansıyor. Perakende satışlarda bölgeler arasında da belirgin fiyat farkları göze çarpıyor.

Ekonomi Gazetesi'ne konuşan Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ise yaşanan kuraklık ve zirai donun hem kaliteyi hem de üretim miktarını düşürdüğünü belirterek, Çorum Ticaret Borsası’nda geçen yıl 22-24 TL bandında işlem gören nohut fiyatlarının bu yıl 34-35 TL seviyelerinde olduğunu ifade etti.

Özkubat “Kaliteli nohut bulmakta sıkıntı var. Leblebi üretiminde yüzde 30 civarında fire çıkar.

Leblebi üreticilerinin enerji kullanımı ve yoğun işçilik nedeniyle maliyetleri de yükseldi.

Hem hammadde hem üretim maliyetlerindeki artış birleşince fiyatlar ister istemez yükseldi” dedi.

Perakende satış fiyatlarının 150-250 TL arasında değiştiğini belirten Özkubat, “Kırık ve zayıf taneli ürünler 150 TL civarında. Daha iyi kalite leblebiler ise 250 TL’ye satılıyor” dedi.

Türkiye’nin nohutta kendi kendine yeterliliği giderek azalırken, özellikle artan domuz popülasyonu da üreticileri zorluyor.

Özkubat, domuz popülasyonu arttığı için dağ köylerinin nohut ekmekten kaçındığını, bu nedenle ekim alanlarının daraldığını sözlerine ekledi.

Hem iklim şartları hem yaban hayvanı zararı hem de yükselen üretim maliyetleri, önümüzdeki dönemde leblebi fiyatlarının yüksek seyretmesine neden olacak gibi görünüyor.