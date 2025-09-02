Çorumlu genç futbolcu Abdülkadir Çelik, profesyonel kariyerine ilk adımı attı.
2006 yılında Çorum'un Osmancık ilçesinde dünyaya gelen Çelik, futbola Osmancık Belediyespor’da başladı.
Ardından amatör transferlerle sırasıyla Ankaragücü, Konyaspor ve Keçiörengücü altyapılarında forma giydi.
Elit Lig’de yüzün üzerinde maça çıkan genç futbolcu, santrfor, kanat ve on numara pozisyonlarında görev aldı.
Başarılı performansıyla dikkat çeken Osmancıklı oyuncu, Ayvalıkgücü Belediyespor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel kariyerine resmen adım attı.
Muhabir: Fatih Akbaş