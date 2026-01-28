TRT’nin gençlere yönelik yeni kanalı TRT Genç, yayın hayatına başlarken dikkat çeken yapımlarından biri olan “Dijital Pusula”yı izleyiciyle buluşturuyor.

Dijital Pazarlama Uzmanı Çorum Sungurlulu hemşehrimiz Damla Erayhan Evşen’in hazırlayıp sunduğu program, her Perşembe TRT Genç ekranlarında yayınlanacak.

8–10 dakikalık dinamik formatıyla gençlerin medya tüketim alışkanlıklarına uygun olarak hazırlanan Dijital Pusula, internet, sosyal medya ve yapay zekâ konularını sade ve anlaşılır bir dille ele alıyor. Program, dijital dünyayı korkular üzerinden değil; bilinçli kullanım, güvenlik ve üretim perspektifiyle aktarmayı hedefliyor.

2019 yılından bu yana dijital pazarlama, e-ticaret ve yapay zekâ alanlarında aktif saha deneyimine sahip olan Damla Erayhan Evşen, programda gençlere “öğreten bir uzman”dan ziyade rehber ve yol arkadaşı olarak eşlik ediyor.

Dijital güvenlik, siber zorbalık, dijital meslekler, kişisel marka ve yapay zekâ gibi başlıkların ele alındığı program, yalnızca gençlere değil, çocuklarının dijital dünyasını daha iyi anlamak isteyen ebeveynlere de hitap ediyor.

