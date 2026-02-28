Artvin'in Hopa ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu Çorumlu Erkam Abdurrahman Ak hayatını kaybetti.
Dün öğle saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki Kopmuş mevkisinde, İ.A'nın kullandığı otomobil, park halindeki yabancı plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki Erkam Abdurrahman Ak(45) olay yerinde hayatını kaybetti.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Ak'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Muhabir: Yüksel Basar