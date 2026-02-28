Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın vefat yıl dönümü nedeniyle mevlidi şerif okuttu.

Dün ikindi namazı öncesi okunan mevlid-i şerif programına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu ve partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid programında merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.