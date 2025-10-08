Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir benzin istasyonunda çalışan Recep Kaleli dün akşam motosiklet kazasında vefat etti.
Sungurlu’da bir benzin istasyonunda çalışan Recep Kaleli dün akşam motosiklet kazasında vefat etti.
Recep Kaleli’nin ani ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Belediyede çalışan Yaşar Kaleli’nin oğlu, Kaymakamlıkta çalışan Nafi, Sanayi Esnaflarından Emin, Cem Sultan Kaleli’nin yeğeni Recep Kaleli hayata veda etti. Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sarıtepe mezarlığında toprağa verilecek.
Muhabir: Atila Çiğdem