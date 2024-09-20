Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan Çorumlu Kadir Yenifidit için acil kan çağrısı yapıldı.
BAKIM İÇİN 'ÇORUM'DAN GİTTİ
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan Çorumlu gencin bakım çalışmaları için Çorum'dan gittiği öğrenildi.
ACİL KAN İHTİYACI BULUNUYOR
Sakarya'da yoğun bakımda tedavisi süren Kadir Yenifidit için 0 RH (+) pozitif kana ihtiyaç bulunuyor. Kan vermek isteyenlerin hasta adına Kızılay Kan Merkezlerine kan bağışında bulunmaları istendi.
Editör: Çorum Hakimiyet