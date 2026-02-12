Görücü usulüyle tanıştığı kızla evlilik hazırlığı yapan Çorumlu genç ve ailesi, yaşadıkları büyük dolandırıcılık olayıyla sarsıldı.

SAHTE GELİN VE BÜYÜK VURGUN

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan Taner, evlilik hayali kurduğu ve kendisini “Eda Naz” olarak tanıtan kadına 4 buçuk milyon lira değerinde altın aldı.

Ancak, daha sonra gerçek adının Esra A. olduğu öğrenilen sahte gelin, altınları aldıktan sonra ortadan kayboldu.

Osmancıklı Hanife Hanım ve oğlu Taner Bey, dolandırıcı aileye ulaşmaya ve kaybettikleri altınları geri almaya çalışmak amacıyla Didem Arslan’ın televizyon programına katıldı.

Programda anne Hanife hanım; “17 bilezik, 5 Cumhuriyet altını, kolye seti ve baget yüzük olmak üzere toplam 4 buçuk milyon liralık altınımız gitti. Bu çete bizi nereden buldu, ne istediler bizden? Suçluların bulunmasını istiyorum.” dedi.

BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR

Olayın ortaya çıkmasının ardından, 2025 yılında aracı olarak bilinen Hatice G. tarafından dolandırıldıklarını iddia eden başka mağdurlar da ortaya çıktı. Osmancık Adliyesi’ne gelen mağdurlar, ellerinde pankartlarla Hatice G’den şikayetçi oldular.