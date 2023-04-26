TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ÇOROBOT Takımı, ‘TEKNOFEST 2023 Elektrikli Araç Finalleri’nde yarışacak.

TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü öğrencilerinden oluşan ÇOROBOT Takımı, TEKNOFEST 2023 yılı finallerinde Çorum’u temsil edecek.

24-29 Nisan 2023 tarihleri arasında Kocaeli’nin Gebze ilçesi TÜBİTAK yerleşkesinde yapılacak olan finallerde, TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ürettikleri klasik model elektrikli otomobille derece almayı hedefliyor.

Okul Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST 2022’de ilk 10’a girme başarısı gösteren ÇOROBOT takımımızın bu sene başarı çıtasını yükselterek ödül ya da ödüllerle taçlandıracağına inanıyor ve başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)